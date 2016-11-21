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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Der Feind in meinem Haus

Staffel 11Folge 139vom 21.11.2016
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 139: Der Feind in meinem Haus

23 Min.Folge vom 21.11.2016Ab 12

Nathalies Ehe steht kurz vor dem Aus. Ihr Ehemann Vaith hat sie betrogen. Doch dann wird in das Haus eingebrochen und ihre Tochter entführt. Für das Wohl ihrer gemeinsamen Tochter müssen Nathalie und Vaith über ihre Schatten springen und an einem Strang ziehen.

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