Der Feind in meinem HausJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 139: Der Feind in meinem Haus
23 Min.Folge vom 21.11.2016Ab 12
Nathalies Ehe steht kurz vor dem Aus. Ihr Ehemann Vaith hat sie betrogen. Doch dann wird in das Haus eingebrochen und ihre Tochter entführt. Für das Wohl ihrer gemeinsamen Tochter müssen Nathalie und Vaith über ihre Schatten springen und an einem Strang ziehen.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH & © Season 7, Season 10-12: Sat.1