Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Drei Väter für Tim

Staffel 11Folge 140vom 22.11.2016
23 Min.Folge vom 22.11.2016Ab 12

Die alleinerziehende Mila hat ihrem Sohn Tim versprochen, dass sie ihm an seinem zwölften Geburtstag verrät, wer sein Vater ist. Nur gibt es da ein Problem: Mila weiß es selbst nicht so genau, es kommen drei Männer in Frage. Die Antwort stellt nicht nur Milas Vergangenheit, sondern auch ihre Zukunft auf den Kopf.

