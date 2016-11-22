Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 140: Drei Väter für Tim
23 Min.Folge vom 22.11.2016Ab 12
Die alleinerziehende Mila hat ihrem Sohn Tim versprochen, dass sie ihm an seinem zwölften Geburtstag verrät, wer sein Vater ist. Nur gibt es da ein Problem: Mila weiß es selbst nicht so genau, es kommen drei Männer in Frage. Die Antwort stellt nicht nur Milas Vergangenheit, sondern auch ihre Zukunft auf den Kopf.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1