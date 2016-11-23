Verliebt, verlobt ... AfrikaJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 141: Verliebt, verlobt ... Afrika
23 Min.Folge vom 23.11.2016Ab 12
Der 35-jährige Assistenzarzt Erik hat in Afrika seine große Liebe gefunden. Zurück in Deutschland will er diese nun seiner Familie vorstellen. Doch sein Vater ist von der schwarzen Schwiegertochter in spe entsetzt und überzeugt, dass diese nur hinter dem Geld seines Sohnes her ist.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH & © Season 7, Season 10-12: Sat.1