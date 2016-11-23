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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Verliebt, verlobt ... Afrika

Staffel 11Folge 141vom 23.11.2016
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 141: Verliebt, verlobt ... Afrika

23 Min.Folge vom 23.11.2016Ab 12

Der 35-jährige Assistenzarzt Erik hat in Afrika seine große Liebe gefunden. Zurück in Deutschland will er diese nun seiner Familie vorstellen. Doch sein Vater ist von der schwarzen Schwiegertochter in spe entsetzt und überzeugt, dass diese nur hinter dem Geld seines Sohnes her ist.

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