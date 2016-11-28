Zu verrückt um wahr zu seinJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 143: Zu verrückt um wahr zu sein
23 Min.Folge vom 28.11.2016Ab 12
Wissenschaftlerin Juliane steht kurz davor, die Welt zu verbessern. Sie hat eine Formel entdeckt, mit der sie das Energieproblem der Welt dauerhaft lösen kann. Doch plötzlich weiß Juliane nicht mehr, wem sie trauen kann, denn alle wollen nur noch eins: Ihre Formel.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1