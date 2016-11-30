Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 145: Sag niemals nein
23 Min.Folge vom 30.11.2016Ab 12
Buchverkäuferin Anna wird von einem indischen Geisterbeschwörer gewarnt, dass sie einen Fluch mit sich trägt. Tatsächlich scheint Anna vom Pech verfolgt, sobald sie "Nein" sagt. Ab sofort sagt sie daher zu allem "Ja". Doch das ist weitaus schwieriger als gedacht und wirbelt Annas Leben gehörig durcheinander.
