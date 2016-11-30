Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 11Folge 145vom 30.11.2016
23 Min.Folge vom 30.11.2016Ab 12

Buchverkäuferin Anna wird von einem indischen Geisterbeschwörer gewarnt, dass sie einen Fluch mit sich trägt. Tatsächlich scheint Anna vom Pech verfolgt, sobald sie "Nein" sagt. Ab sofort sagt sie daher zu allem "Ja". Doch das ist weitaus schwieriger als gedacht und wirbelt Annas Leben gehörig durcheinander.

