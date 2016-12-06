Lieber guter NikolausJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 148: Lieber guter Nikolaus
23 Min.Folge vom 06.12.2016Ab 12
Der 31-jährige Julian springt für seinen Bruder Leon als Nikolaus in einem Spielzeugladen ein. Als ihm dort seine Jugendliebe und ihr sechsjähriger Sohn über den Weg laufen, ist plötzlich nichts mehr wie es war. Ein Auf und Ab der Gefühle nimmt seinen Lauf.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH