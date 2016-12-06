Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Lieber guter Nikolaus

Staffel 11Folge 148vom 06.12.2016
Joyn Plus
Lieber guter Nikolaus

Lieber guter NikolausJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 148: Lieber guter Nikolaus

23 Min.Folge vom 06.12.2016Ab 12

Der 31-jährige Julian springt für seinen Bruder Leon als Nikolaus in einem Spielzeugladen ein. Als ihm dort seine Jugendliebe und ihr sechsjähriger Sohn über den Weg laufen, ist plötzlich nichts mehr wie es war. Ein Auf und Ab der Gefühle nimmt seinen Lauf.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen