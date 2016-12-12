Zwei Kids, ein GeheimnisJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 151: Zwei Kids, ein Geheimnis
23 Min.Folge vom 12.12.2016Ab 12
Paul blockt die Kinderwünsche seines Lebensgefährten Olli vehement ab. Doch dann wird er von einem kleinen Jungen bestohlen. Als er den Dieb zur Rede stellt, entdeckt er Stück für Stück das schreckliche Geheimnis der beiden Kids.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1