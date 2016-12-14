Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Das Fest der Liebe

Staffel 11Folge 152vom 14.12.2016
Das Fest der Liebe

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 152: Das Fest der Liebe

23 Min.Folge vom 14.12.2016Ab 12

Es sollte das perfekte Weihnachten für seine kleine Tochter Anna werden. Doch Pauls Ex-Frau Marlene und ihr Neuer haben ganz andere Pläne: kein Weihnachtsbaum, keine Geschenke, kein Weihnachten! Paul ist fassungslos und kämpft dafür, die Familientradition zu wahren. Doch ausgerechnet an Heiligabend läuft alles aus dem Ruder.

