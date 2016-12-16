Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Mein Herz gehört Dir

Staffel 11Folge 154vom 16.12.2016
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 154: Mein Herz gehört Dir

23 Min.Folge vom 16.12.2016Ab 12

Eigentlich möchte Tanja nach ihrer Herztransplantation neu anfangen und das Leben nur noch genießen. Doch dann der Schock: Ihre geliebte Alpakafarm steht vor dem Aus! Zeitgleich geschehen sonderbare Dinge auf dem Hof und auch ihr neues Herz macht Probleme. Aber dann bekommt Tanja von unerwarteter Seite Hilfe.

