Der geheimnisvolle AnhalterJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 155: Der geheimnisvolle Anhalter
23 Min.Folge vom 19.12.2016Ab 12
Die Studentin Karla wird in ihrem Auto von einem unbekannten Mann überrascht. Er zwingt sie, loszufahren. Unter Schock folgt sie seiner Anweisung. Kurz darauf steigt der Mann aus und flüchtet. Zurück lässt er eine Speicherkarte mit brisanten Fotos und - einen sympathischen Eindruck. Karla begibt sich auf die Suche und schlittert in ein Abenteuer.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH & © Season 7, Season 10-12: Sat.1