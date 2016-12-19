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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Der geheimnisvolle Anhalter

Staffel 11Folge 155vom 19.12.2016
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 155: Der geheimnisvolle Anhalter

23 Min.Folge vom 19.12.2016Ab 12

Die Studentin Karla wird in ihrem Auto von einem unbekannten Mann überrascht. Er zwingt sie, loszufahren. Unter Schock folgt sie seiner Anweisung. Kurz darauf steigt der Mann aus und flüchtet. Zurück lässt er eine Speicherkarte mit brisanten Fotos und - einen sympathischen Eindruck. Karla begibt sich auf die Suche und schlittert in ein Abenteuer.

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