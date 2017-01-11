Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 11Folge 164vom 11.01.2017
Folge 164: Der feuerspeiende Drache

23 Min.Folge vom 11.01.2017Ab 12

Yvonne freut sich auf ihre gemeinsame Zukunft mit ihrem Freund Benny. Doch als sie das Haus sieht, das er für sie gekauft hat, ist sie schockiert: Ihre Eltern und ihr Bruder Emil sind vor Jahren in diesem Haus verbrannt! Yvonne muss sich ihrer Vergangenheit stellen.

