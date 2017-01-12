Überraschung zum HochzeitstagJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 165: Überraschung zum Hochzeitstag
23 Min.Folge vom 12.01.2017Ab 12
In Pauls Ehe kriselt es - und dann vergisst er auch noch den Hochzeitstag! Den nicht reservierten Tisch im Lieblingsrestaurant seiner Frau muss er sich ergaunern. Damit nimmt die Katastrophe ihren Lauf.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1