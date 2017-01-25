Rückkehr aus dem NichtsJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 172: Rückkehr aus dem Nichts
23 Min.Folge vom 25.01.2017Ab 12
Melanie war jahrelang spurlos verschwunden und wurde für tot erklärt. Plötzlich taucht sie wieder auf. Doch ihre beste Freundin Anna ist misstrauisch. Ist das wirklich Melanie?
