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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Das Schneeflocken-Baby

Staffel 11Folge 173vom 26.01.2017
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 173: Das Schneeflocken-Baby

23 Min.Folge vom 26.01.2017Ab 12

Als Nickys Ehemann plötzlich verstirbt, steht sie vor einer schwierigen Entscheidung. Soll sie sich künstlich befruchten lassen und das Kind ihres toten Mannes bekommen?

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