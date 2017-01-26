Das Schneeflocken-BabyJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 173: Das Schneeflocken-Baby
23 Min.Folge vom 26.01.2017Ab 12
Als Nickys Ehemann plötzlich verstirbt, steht sie vor einer schwierigen Entscheidung. Soll sie sich künstlich befruchten lassen und das Kind ihres toten Mannes bekommen?
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 10-12: Sat.1 & © Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH