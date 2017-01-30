Der Mann mit den zwei GesichternJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 174: Der Mann mit den zwei Gesichtern
23 Min.Folge vom 30.01.2017Ab 12
Als engagierte Polizistin ist Ruth allem und jedem gegenüber misstrauisch. Bei der Verfolgung eines Autoknackers bekommt sie unerwartet Hilfe von ihrem Nachbar Jack. Die beiden lernen sich kennen und kommen sich schnell näher. Gleichzeitig ermittelt Ruth gegen einen Serienverbrecher, der nach und nach immer mehr Parallelen zu Jack aufweist.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1