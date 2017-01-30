Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 11Folge 174vom 30.01.2017
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

23 Min.Folge vom 30.01.2017Ab 12

Als engagierte Polizistin ist Ruth allem und jedem gegenüber misstrauisch. Bei der Verfolgung eines Autoknackers bekommt sie unerwartet Hilfe von ihrem Nachbar Jack. Die beiden lernen sich kennen und kommen sich schnell näher. Gleichzeitig ermittelt Ruth gegen einen Serienverbrecher, der nach und nach immer mehr Parallelen zu Jack aufweist.

