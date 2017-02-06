Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Der Sinn des Lebens

Staffel 11Folge 178vom 06.02.2017
23 Min.Folge vom 06.02.2017Ab 12

Die chaotische Chrissy hält nichts von Ordnung und Plänen - sie lebt im Hier und Jetzt. Als ausgerechnet sie als Pflegekraft zu dem schwer kranken und verzagten Leander vermittelt wird, stellt sie sein routiniertes Leben komplett auf den Kopf und setzt es schließlich aufs Spiel.

