Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Der Seelenverwandte

Staffel 11Folge 179vom 07.02.2017
Joyn Plus
Der Seelenverwandte

Der SeelenverwandteJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 179: Der Seelenverwandte

23 Min.Folge vom 07.02.2017Ab 12

An ihrem Junggesellinnenabschied erhält Eve in einer spiritistischen Sitzung die Prophezeiung, dass sie einen Mann namens Mark heiraten wird. Das Problem: Sie steht kurz vor der Hochzeit mit ihrer Jugendliebe Ingo. Als Eve kurz darauf einen Mark kennen lernt, stellt das Schicksal sie auf eine harte Probe.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen