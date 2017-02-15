Das Glück liegt auf der StraßeJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 184: Das Glück liegt auf der Straße
23 Min.Folge vom 15.02.2017Ab 12
Frida ist mit 40 Jahren nochmal schwanger geworden und überglücklich. Wäre da nicht das schlechte Verhältnis zu ihrer Tochter Romy aus erster Ehe. Die versteht sich nicht mit Fridas neuem Freund und zieht zu ihrem Vater. Das denkt zumindest Frida, bis sich die Ereignise überschlagen.

Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1