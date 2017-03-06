Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Millionäre auf Zeit

Staffel 11Folge 192vom 06.03.2017
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 192: Millionäre auf Zeit

23 Min.Folge vom 06.03.2017Ab 12

Heike und Urs finden einen ausgefüllten Lottoschein auf der Straße und können ihr Glück kaum fassen: 'Sechs Richtige! Ein Traum, denn die beiden mussten bisher jeden Cent zweimal umdrehen. Zunächst beginnen sie ein neues, unbeschwertes Leben. Doch dann meldet sich ihr schlechtes Gewissen.

