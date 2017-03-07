Der explosive FremdwohnerJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 193: Der explosive Fremdwohner
23 Min.Folge vom 07.03.2017Ab 12
Jenna ist verzweifelt: Seit geraumer Zeit dringt in ihrer Abwesenheit ein Fremder in ihr Haus ein und hinterlässt seine Spuren. Als die Polizei nicht weiterhelfen kann, macht sie sich selbst daran, dem "Fremdwohner" auf die Schliche zu kommen. Damit bringt sie einen Stein ins Rollen, der ihr bisheriges Leben auf den Kopf stellt.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1