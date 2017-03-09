Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 195: Diät im Doppelpack
23 Min.Folge vom 09.03.2017Ab 12
Justus und seine Frau Lara haben ein Problem: Nachdem sie zusammen eine strenge Diät durchgezogen haben, gelingt es Justus sein Gewicht zu halten. Doch Lara wird ihre Pfunde einfach nicht los. Und zu allem Überfluss wird Justus immer mehr zum Frauenmagnet, was ihre Beziehung auf eine harte Probe stellt. Schließlich droht die Ehe zu zerbrechen.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH & © Season 7, Season 10-12: Sat.1