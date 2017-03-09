Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Diät im Doppelpack

Staffel 11Folge 195vom 09.03.2017
Joyn+
Diät im Doppelpack

Diät im DoppelpackJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 195: Diät im Doppelpack

23 Min.Folge vom 09.03.2017Ab 12

Justus und seine Frau Lara haben ein Problem: Nachdem sie zusammen eine strenge Diät durchgezogen haben, gelingt es Justus sein Gewicht zu halten. Doch Lara wird ihre Pfunde einfach nicht los. Und zu allem Überfluss wird Justus immer mehr zum Frauenmagnet, was ihre Beziehung auf eine harte Probe stellt. Schließlich droht die Ehe zu zerbrechen.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen