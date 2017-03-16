Liebesbrief für AnjaJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 199: Liebesbrief für Anja
22 Min.Folge vom 16.03.2017Ab 12
Mit einem Liebesbrief will Philipp das Herz seiner angebeteten Anja erobern. Zeitgleich macht ihm seine herrische Chefin ein unmoralisches Angebot. Phillips Leben steht plötzlich Kopf und jeder Versuch, es wieder in geregelte Bahnen zu lenken, bringt ihn mehr in Teufels Küche.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1