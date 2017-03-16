Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 11Folge 199vom 16.03.2017
22 Min.Folge vom 16.03.2017Ab 12

Mit einem Liebesbrief will Philipp das Herz seiner angebeteten Anja erobern. Zeitgleich macht ihm seine herrische Chefin ein unmoralisches Angebot. Phillips Leben steht plötzlich Kopf und jeder Versuch, es wieder in geregelte Bahnen zu lenken, bringt ihn mehr in Teufels Küche.

