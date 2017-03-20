Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 11Folge 200vom 20.03.2017
23 Min.Folge vom 20.03.2017Ab 12

Widerwillig fährt Isabelle mit ihrer Familie in das abgelegene Elternhaus ihres Mannes. Seit dem Tod ihrer Schwiegermutter wirkt es noch unheimlicher als zu deren Lebzeiten. Und schon bald ist Isabell der größten Herausforderung ihres Lebens ausgesetzt: denn in dem Haus spukt es.

