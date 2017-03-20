Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 200: Im Haus spukt es
23 Min.Folge vom 20.03.2017Ab 12
Widerwillig fährt Isabelle mit ihrer Familie in das abgelegene Elternhaus ihres Mannes. Seit dem Tod ihrer Schwiegermutter wirkt es noch unheimlicher als zu deren Lebzeiten. Und schon bald ist Isabell der größten Herausforderung ihres Lebens ausgesetzt: denn in dem Haus spukt es.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH