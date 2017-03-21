Die geheimnisvolle SchubladeJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 201: Die geheimnisvolle Schublade
23 Min.Folge vom 21.03.2017Ab 12
Lili muss sich nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters um seinen Nachlass kümmern. Dabei entdeckt sie eine verschlossene Schublade im Büro ihres Vaters, die ein großes Geheimnis birgt.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1