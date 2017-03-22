Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Die Auswanderer

Staffel 11Folge 202vom 22.03.2017
Joyn Plus
Die Auswanderer

Die AuswandererJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 202: Die Auswanderer

22 Min.Folge vom 22.03.2017Ab 12

Marie möchte mit ihrem Freund eine Surfschule in Portugal eröffnen. Doch der Traum zerplatzt: Kurz vor der Abreise werden ihre gesamten Ersparnisse gestohlen, die für den Neuanfang geplant waren. Die Suche nach dem Täter bringt Marie an ihre Grenzen.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen