Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 202: Die Auswanderer
22 Min.Folge vom 22.03.2017Ab 12
Marie möchte mit ihrem Freund eine Surfschule in Portugal eröffnen. Doch der Traum zerplatzt: Kurz vor der Abreise werden ihre gesamten Ersparnisse gestohlen, die für den Neuanfang geplant waren. Die Suche nach dem Täter bringt Marie an ihre Grenzen.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1