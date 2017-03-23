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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Wenn die Magnolien Blühen

Staffel 11Folge 203vom 23.03.2017
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 203: Wenn die Magnolien Blühen

23 Min.Folge vom 23.03.2017Ab 12

Für Tessa ist das Glück perfekt, als ihr Freund ihr einen Heiratsantrag macht. Doch dann stoßen er und Tessa auf ein lang gehütetes Familiengeheimnis - und nichts ist mehr, wie es war.

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