Wenn die Magnolien BlühenJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 203: Wenn die Magnolien Blühen
23 Min.Folge vom 23.03.2017Ab 12
Für Tessa ist das Glück perfekt, als ihr Freund ihr einen Heiratsantrag macht. Doch dann stoßen er und Tessa auf ein lang gehütetes Familiengeheimnis - und nichts ist mehr, wie es war.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH & © Season 7, Season 10-12: Sat.1