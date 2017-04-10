Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 212: Die Frau am Grab
23 Min.Folge vom 10.04.2017Ab 12
Tobias entdeckt auf der Beerdigung seines Vaters eine schöne Unbekannte an dessen Grab. Seine Mutter Olivia ist geschockt: Hatte ihr Mann eine Geliebte? Tobias soll rausfinden, wer die Frau ist. Doch seine Nachforschungen bringen nicht nur sein Leben durcheinander, sondern das der gesamten Familie.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe: 12
12
Copyrights:© Sat.1