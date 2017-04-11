Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 213: Grufti-Alarm
23 Min.Folge vom 11.04.2017Ab 12
Marla und Lars haben sich nach Jahren harter Arbeit endlich ihren großen Traum erfüllt: Ihren eigenen Ferienhof. Doch dann taucht am Tag der Eröffnung unerwartet Marlas Schwester Daniela auf - und liefert Gruftisohn Ben ab. Und der sorgt fortan für jede Menge Ärger!
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1