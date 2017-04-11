Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 11Folge 213vom 11.04.2017
23 Min.Folge vom 11.04.2017Ab 12

Marla und Lars haben sich nach Jahren harter Arbeit endlich ihren großen Traum erfüllt: Ihren eigenen Ferienhof. Doch dann taucht am Tag der Eröffnung unerwartet Marlas Schwester Daniela auf - und liefert Gruftisohn Ben ab. Und der sorgt fortan für jede Menge Ärger!

