Doppelte OsterüberraschungJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 215: Doppelte Osterüberraschung
22 Min.Folge vom 13.04.2017Ab 12
Boris steht kurz davor, die Firma seines Vaters zu übernehmen. Doch der hat eine Bedingung: Sein Sohn soll endlich unter die Haube! Blöd nur, dass Boris längst eine Freundin hat. Und die würde seinem erzkonservativem Vater sicher nicht gefallen. Beim alljährlichen Osterfest kommt es dann, wie es kommen muss - zur Katastrophe.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1