Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Der Reaktorunfall

Staffel 11Folge 220vom 02.05.2017
Folge 220: Der Reaktorunfall

23 Min.Folge vom 02.05.2017Ab 12

Die Nachricht über einen Reaktorunfall zwingt Tania und ihren Nachbarn Benjamin, in einem alten Bunker Schutz zu suchen. Doch dort treibt ein Verbrecher sein Unwesen und langsam kommen in Tania Zweifel auf: Ist der Reaktorunfall wirklich real, oder hat Benjamin ihn sich nur ausgedacht?

