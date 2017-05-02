Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 220: Der Reaktorunfall
23 Min.Folge vom 02.05.2017Ab 12
Die Nachricht über einen Reaktorunfall zwingt Tania und ihren Nachbarn Benjamin, in einem alten Bunker Schutz zu suchen. Doch dort treibt ein Verbrecher sein Unwesen und langsam kommen in Tania Zweifel auf: Ist der Reaktorunfall wirklich real, oder hat Benjamin ihn sich nur ausgedacht?
