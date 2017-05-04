Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Anruf aus dem Jenseits

Staffel 11Folge 222vom 04.05.2017
Anruf aus dem Jenseits

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 222: Anruf aus dem Jenseits

23 Min.Folge vom 04.05.2017Ab 12

Nach dem tragischen Tod ihres Freundes Nils will Charlotte endlich einen Neuanfang wagen und die Vergangenheit ruhen lassen. Doch dann bekommt sie plötzlich einen Anruf von Nils. Ein Anruf aus dem Jenseits - eigentlich unmöglich! Oder lebt Nils vielleicht doch noch?

