Folge 222: Anruf aus dem Jenseits
23 Min.Folge vom 04.05.2017Ab 12
Nach dem tragischen Tod ihres Freundes Nils will Charlotte endlich einen Neuanfang wagen und die Vergangenheit ruhen lassen. Doch dann bekommt sie plötzlich einen Anruf von Nils. Ein Anruf aus dem Jenseits - eigentlich unmöglich! Oder lebt Nils vielleicht doch noch?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1