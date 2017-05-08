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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Beste Freunde und ein Baby

Staffel 11Folge 223vom 08.05.2017
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 223: Beste Freunde und ein Baby

23 Min.Folge vom 08.05.2017Ab 12

Sven und Jule sind beste Freunde. Nach einem feuchtfröhlichen Abend landen die beiden zusammen im Bett. Aber sie sind sich einig: Es war nur ein Ausrutscher. Doch der bleibt nicht ohne Folgen.

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