Beste Freunde und ein BabyJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 223: Beste Freunde und ein Baby
23 Min.Folge vom 08.05.2017Ab 12
Sven und Jule sind beste Freunde. Nach einem feuchtfröhlichen Abend landen die beiden zusammen im Bett. Aber sie sind sich einig: Es war nur ein Ausrutscher. Doch der bleibt nicht ohne Folgen.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH & © Season 7, Season 10-12: Sat.1