Spurlos verschwundenJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 225: Spurlos verschwunden
22 Min.Folge vom 10.05.2017Ab 12
Eigentlich wollten Nele und ihr Freund Sam nach ihrem Italienurlaub nur schnell an einer Tankstelle Rast machen. Doch als Nele von der Toilette zurückkommt, ist ihr Freund plötzlich spurlos verschwunden. Verzweifelt machen sich Nele und ihre Schwester auf die Suche.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 10-12: Sat.1 & © Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH