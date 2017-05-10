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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Spurlos verschwunden

Staffel 11Folge 225vom 10.05.2017
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 225: Spurlos verschwunden

22 Min.Folge vom 10.05.2017Ab 12

Eigentlich wollten Nele und ihr Freund Sam nach ihrem Italienurlaub nur schnell an einer Tankstelle Rast machen. Doch als Nele von der Toilette zurückkommt, ist ihr Freund plötzlich spurlos verschwunden. Verzweifelt machen sich Nele und ihre Schwester auf die Suche.

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