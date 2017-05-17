Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 229: Wa(h)re Liebe
23 Min.Folge vom 17.05.2017Ab 12
Jonas und die Afrikanerin Nala schweben im Liebesglück. Doch dann der Schock: Nala soll abgeschoben werden! Um das zu verhindern, heiratet Jonas Nala - sehr zum Missfallen seiner Schwester. Denn die vermutet pure Berechnung hinter Nalas Liebesbekundungen.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
