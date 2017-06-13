Das Baby meines toten MannesJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 239: Das Baby meines toten Mannes
23 Min.Folge vom 13.06.2017Ab 12
Nach dem Tod ihres Mannes versucht die 42-Jährige Sophie ihr Leben wieder unter Kontrolle zu bekommen. Doch dann der nächste Schock: Eine Frau behauptet, eine Affäre mit Sophies Mann gehabt zu haben! Und die blieb offenbar nicht ohne Folgen.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
