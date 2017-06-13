Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Das Baby meines toten Mannes

Staffel 11Folge 239vom 13.06.2017
Das Baby meines toten Mannes

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 239: Das Baby meines toten Mannes

23 Min.Folge vom 13.06.2017Ab 12

Nach dem Tod ihres Mannes versucht die 42-Jährige Sophie ihr Leben wieder unter Kontrolle zu bekommen. Doch dann der nächste Schock: Eine Frau behauptet, eine Affäre mit Sophies Mann gehabt zu haben! Und die blieb offenbar nicht ohne Folgen.

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

