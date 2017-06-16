In verwirrenden UmständenJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 242: In verwirrenden Umständen
23 Min.Folge vom 16.06.2017Ab 12
Der 33-jährige Jonas liebt seine hochschwangere Frau Lena. Als er sie aber erwischt, wie sie sich über einen Vaterschaftstest informiert, wird er misstrauisch. Jonas macht sich auf die Suche nach Antworten.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1