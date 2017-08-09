Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 248: Der geerbte Fremde
23 Min.Folge vom 09.08.2017Ab 12
Auswanderin Liv erbt das Haus ihrer Großmutter und möchte dort mit ihrer Tochter einen Neuanfang wagen. Doch in dem Haus wohnt ein mysteriöser Mann, der angeblich einen unbefristeten Mietvertrag besitzt. Bei dem Versuch, ihn loszuwerden, macht Liv eine erschütternde Entdeckung.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH