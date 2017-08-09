Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Der geerbte Fremde

Staffel 11Folge 248vom 09.08.2017
Folge 248: Der geerbte Fremde

23 Min.Folge vom 09.08.2017Ab 12

Auswanderin Liv erbt das Haus ihrer Großmutter und möchte dort mit ihrer Tochter einen Neuanfang wagen. Doch in dem Haus wohnt ein mysteriöser Mann, der angeblich einen unbefristeten Mietvertrag besitzt. Bei dem Versuch, ihn loszuwerden, macht Liv eine erschütternde Entdeckung.

