Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 249: Ein Geist ohne Leiche
22 Min.Folge vom 10.08.2017Ab 12
Rettungssanitäter Luk hat eine Gabe: Er kann die Geister von Toten sehen. Doch dieses Mal ist es der Geist von Greta - der Mutter seines besten Freundes. Greta vertraut Luk ein erschütterndes Geheimnis an - und Luk steht vor einer schwierigen Entscheidung.
