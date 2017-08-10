Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Ein Geist ohne Leiche

Staffel 11Folge 249vom 10.08.2017
Joyn Plus
Ein Geist ohne Leiche

Ein Geist ohne LeicheJetzt ohne Werbung streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 249: Ein Geist ohne Leiche

22 Min.Folge vom 10.08.2017Ab 12

Rettungssanitäter Luk hat eine Gabe: Er kann die Geister von Toten sehen. Doch dieses Mal ist es der Geist von Greta - der Mutter seines besten Freundes. Greta vertraut Luk ein erschütterndes Geheimnis an - und Luk steht vor einer schwierigen Entscheidung.

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen