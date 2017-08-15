Urlaub mit einem FremdenJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 251: Urlaub mit einem Fremden
23 Min.Folge vom 15.08.2017Ab 12
Sonja und ihr Mann Thorsten wollen mit einem Städtetrip nach München ihre Ehe retten. Doch ihr Mann muss überraschend zu einem Geschäftstermin, und schon sitzt Sonja mit dem Vermieter der Ferienwohnung alleine da. Aber steckt hinter der plötzlichen Abreise von Sonjas Ehemann vielleicht mehr als nur eine geschäftliche Verpflichtung?
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH & © Season 7, Season 10-12: Sat.1