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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Urlaub mit einem Fremden

Staffel 11Folge 251vom 15.08.2017
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 251: Urlaub mit einem Fremden

23 Min.Folge vom 15.08.2017Ab 12

Sonja und ihr Mann Thorsten wollen mit einem Städtetrip nach München ihre Ehe retten. Doch ihr Mann muss überraschend zu einem Geschäftstermin, und schon sitzt Sonja mit dem Vermieter der Ferienwohnung alleine da. Aber steckt hinter der plötzlichen Abreise von Sonjas Ehemann vielleicht mehr als nur eine geschäftliche Verpflichtung?

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