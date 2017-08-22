Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 11Folge 255vom 22.08.2017
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 255: Pechmarie

23 Min.Folge vom 22.08.2017Ab 12

Die frisch geschiedene Marie vergisst im täglichen Kampf mit ihrer rebellierenden Teenagertochter oft sich selbst. Das ändert sich, als Marie bei einer Polizeikontrolle den sympathischen Christian kennenlernt. Aber sie ist nicht die Einzige, die ein Auge auf den attraktiven Polizisten geworfen hat.

