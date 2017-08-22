Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 255: Pechmarie
23 Min.Folge vom 22.08.2017Ab 12
Die frisch geschiedene Marie vergisst im täglichen Kampf mit ihrer rebellierenden Teenagertochter oft sich selbst. Das ändert sich, als Marie bei einer Polizeikontrolle den sympathischen Christian kennenlernt. Aber sie ist nicht die Einzige, die ein Auge auf den attraktiven Polizisten geworfen hat.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1