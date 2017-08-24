Wo die Liebe hinfälltJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 257: Wo die Liebe hinfällt
22 Min.Folge vom 24.08.2017Ab 12
Single-Mum Josie hat nach einigen missglückten Blind-Dates die Nase voll von den Verkupplungsversuchen ihres Umfelds. In einem Ferienhaus versucht sie Abstand von der Männerwelt zu bekommen. Doch das Ferienhaus ist schon besetzt - von dem attraktiven Patrick.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
