Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 258: Erbe der Vergangenheit
23 Min.Folge vom 25.08.2017Ab 12
Als Jasmin einen Brief vom Notar bekommt, traut sie ihren Augen nicht: Ihr Großvater ist kürzlich verstorben und hat ihr sein Haus vererbt. Dabei wurde ihr erzählt, ihr Großvater sei schon seit 20 Jahren tot! Auf der Suche nach einer Erklärung stößt Jasmin auf ein schreckliches Familiengeheimnis?
