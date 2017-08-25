Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 11Folge 258vom 25.08.2017
23 Min.Folge vom 25.08.2017Ab 12

Als Jasmin einen Brief vom Notar bekommt, traut sie ihren Augen nicht: Ihr Großvater ist kürzlich verstorben und hat ihr sein Haus vererbt. Dabei wurde ihr erzählt, ihr Großvater sei schon seit 20 Jahren tot! Auf der Suche nach einer Erklärung stößt Jasmin auf ein schreckliches Familiengeheimnis?

