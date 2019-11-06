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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

In guten wie in schlechten Tagen

Staffel 11Folge 26vom 06.11.2019
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 26: In guten wie in schlechten Tagen

22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Stummer Hilfeschrei: Als Yogalehrerin Mariella bei einer Schülerin blaue Flecken entdeckt, schrillen bei ihr die Alarmglocken. Sie ist sich sicher, dass die eingeschüchterte Sabina von ihrem Mann geschlagen wird. Fest entschlossen nicht wegzusehen, mischt sich Mariella ein - und bringt sich plötzlich selbst in Gefahr. Rechte: Sat.1

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