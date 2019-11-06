In guten wie in schlechten TagenJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 26: In guten wie in schlechten Tagen
22 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Stummer Hilfeschrei: Als Yogalehrerin Mariella bei einer Schülerin blaue Flecken entdeckt, schrillen bei ihr die Alarmglocken. Sie ist sich sicher, dass die eingeschüchterte Sabina von ihrem Mann geschlagen wird. Fest entschlossen nicht wegzusehen, mischt sich Mariella ein - und bringt sich plötzlich selbst in Gefahr. Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH & © Season 7, Season 10-12: Sat.1