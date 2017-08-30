Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 11Folge 261vom 30.08.2017
22 Min.Folge vom 30.08.2017Ab 12

Laura hat eine Affäre mit dem heißblütigen Pablo. Ihr Mann Arno hat damit kein Problem, die beiden führen eine offene Ehe. Als Laura jedoch Hinweise darauf findet, dass Pablo eine Andere hat und es sich dabei um ihre eigene Tochter handeln könnte, eskaliert die Situation.

