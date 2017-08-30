Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 261: Reden ist Silber
22 Min.Folge vom 30.08.2017Ab 12
Laura hat eine Affäre mit dem heißblütigen Pablo. Ihr Mann Arno hat damit kein Problem, die beiden führen eine offene Ehe. Als Laura jedoch Hinweise darauf findet, dass Pablo eine Andere hat und es sich dabei um ihre eigene Tochter handeln könnte, eskaliert die Situation.
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1