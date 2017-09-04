Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Tükisches Abendland

Staffel 11Folge 264vom 04.09.2017
Tükisches Abendland

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 264: Tükisches Abendland

22 Min.Folge vom 04.09.2017Ab 12

Linda ist außer sich: Ihr Ex-Mann Yusuf möchte die gemeinsame Tochter bei sich in der Türkei behalten. Sie kann das verhindern, doch dann folgt gleich der nächste Schock: Bei Linda wird eingebrochen, gestohlen jedoch nichts. Was wollte der Einrecher wirklich?

