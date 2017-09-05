Die Stimme in meinem KopfJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 265: Die Stimme in meinem Kopf
22 Min.Folge vom 05.09.2017Ab 12
Seit einigen Wochen hört Emilia ständig eine Stimme, die sie vor einem großen Unglück warnt. Anfangs glaubt sie an eine Krankheit und sucht einen Arzt auf, doch auch der hat keine Erklärung dafür. Was steckt hinter der mysteriösen Stimme in Emilias Kopf?
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1