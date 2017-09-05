Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 11Folge 265vom 05.09.2017
Folge 265: Die Stimme in meinem Kopf

22 Min.Folge vom 05.09.2017Ab 12

Seit einigen Wochen hört Emilia ständig eine Stimme, die sie vor einem großen Unglück warnt. Anfangs glaubt sie an eine Krankheit und sucht einen Arzt auf, doch auch der hat keine Erklärung dafür. Was steckt hinter der mysteriösen Stimme in Emilias Kopf?

