Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Staffel 11Folge 268vom 08.09.2017
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 268: Ein Toter kehrt zurück

23 Min.Folge vom 08.09.2017Ab 12

Die alleinerziehende Susanne ist mit ihrer rebellierenden Tochter überfordert. Doch dass sie ausgerechnet Hilfe aus dem Reich der Toten bekommt, hätte sie im Traum nicht gedacht. Denn plötzlich meldet sich ihr totgeglaubter Vater und steht kurz darauf vor ihrer Tür.

