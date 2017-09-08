Ein Toter kehrt zurückJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 268: Ein Toter kehrt zurück
23 Min.Folge vom 08.09.2017Ab 12
Die alleinerziehende Susanne ist mit ihrer rebellierenden Tochter überfordert. Doch dass sie ausgerechnet Hilfe aus dem Reich der Toten bekommt, hätte sie im Traum nicht gedacht. Denn plötzlich meldet sich ihr totgeglaubter Vater und steht kurz darauf vor ihrer Tür.
