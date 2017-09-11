Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 269: Das falsche Kind
23 Min.Folge vom 11.09.2017Ab 12
Mit einem Schlag droht Marens Familienglück zu zerbrechen, denn sie erhält eine erschütternde Nachricht: Angeblich wurde ihre 16-jährige Tochter bei der Geburt vertauscht! Kann das wirklich sein und wenn ja, wo ist ihr leibliches Kind?
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7, Season 10-12: Sat.1 & © Season 1-14: Constantin Entertainment GmbH