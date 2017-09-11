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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Das falsche Kind

Staffel 11Folge 269vom 11.09.2017
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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 269: Das falsche Kind

23 Min.Folge vom 11.09.2017Ab 12

Mit einem Schlag droht Marens Familienglück zu zerbrechen, denn sie erhält eine erschütternde Nachricht: Angeblich wurde ihre 16-jährige Tochter bei der Geburt vertauscht! Kann das wirklich sein und wenn ja, wo ist ihr leibliches Kind?

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Schicksale - und plötzlich ist alles anders
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