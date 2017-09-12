Die Erscheinung der weißen FrauJetzt ohne Werbung streamen
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 270: Die Erscheinung der weißen Frau
23 Min.Folge vom 12.09.2017Ab 12
In Luisas altem Heimatdorf ist die Sage der weißen Frau jedem bekannt, vor Jahrhunderten soll sie im Dorf herum gespukt haben. Nun wollen einige Bewohner den Geist der weißen Frau wieder im Wald gesehen haben. Auf der Suche nach einer Erklärung stellt sich Luisa den Dämonen ihrer Kindheit.
Alle Staffeln im Überblick
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1