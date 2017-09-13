Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 271: Endlich Spielerfrau
23 Min.Folge vom 13.09.2017Ab 12
Schön, reich und berühmt sein - das ist der große Traum von Model Nina. Und tatsächlich bekommt sie eine einmalige Chance: Sie soll die Freundin eines erfolgreichen Fußballers spielen. Doch das Angebot hat einen tückischen Haken.
Schicksale - und plötzlich ist alles anders
